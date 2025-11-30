Борислав Гуцанов пред БНТ.
Той обаче обърна внимание на опозицията, че прекаленото забавяне на приемането на план-сметката за следващата година може да постави под въпрос по-високите обезщетения за отглеждане на дете през втората година, които нарастват от 780 на 900 лева, по-високата минимална работна заплата от 1213 лева, по-високите социални плащания. Всички тези параметри са заложени в Бюджет 2026 и влизането в новата година без приемането му ги поставя под въпрос.
"Има ли някой нещо против вдигането на минималната работна заплата, вдигането на пенсиите по швейцарското правило, което няма да се пипа, вдигането на майчинството през втората година след три години замразяване? Ако някой има нещо против, да излезе и да го каже“, допълни Гуцанов. Той призова всички да се върнат на масата за диалог и да дадат своите предложения, за да може да се вземат най-добрите решения.
"Важната тема е как правим така, че хората да живеят по-добре, а бюджетът е най-важният инструмент това да се случи. Аз мисля, че никой няма нищо против социалните виждания“, заяви социалният министър.
Министър Гуцанов отново обърна внимание на необходимостта от преглед на справедливостта в системата на хората с увреждания. Той даде пример с факта, че на фона на 6 400 000 души в България има 790 000 решения на ТЕЛК.
"Личните асистенти са били 19 300 през 2019 – 2020 година, сега надхвърлят 90 000. Трябва да има повече за тези, които реално имат нужда. Не
личен асистент – млада дама, която е в София, а баба ѝ, на която е личен асистент, да е в Разград“, допълни той.
Борислав Гуцанов акцентира на големите промени в грижата за възрастните хора. "Закрихме 15 дома на ужасите, отнехме лицензи. Започнахме ремонт на всички 81 държавно финансирани дома. Откриваме над 250 нови социални услуги – нови бази. Тази седмица открихме 5 съвсем нови места за настаняване на възрастни хора. За последните седем кабинета са открити три нови с 50 места. Сега откриваме 5 нови с капацитет 100 места. Догодина ще опитаме да открием още 10, допълни той.
factotum_1967
преди 31 мин.
Яко строителство пада от държавата, за няколко кабинета време построили социални домове (ремонтирали) за цееели 150 места. 150 легла за 150 възрастни. Машалла. Починете си малко. :)
