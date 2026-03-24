На открито заседание "Булгаргаз" предложи пред Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) цената на природния газ през април да бъде с над 5,12% по-висока от тази за март."Булгаргаз" сключва годишни договори със своите клиенти. На база на тези договори "Булгаргаз" осигурява необходимите количества, заявени в тях. В тази връзка към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата по сключените договори". Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов по време на заседанието."Природният газ, освен че е енергиен източник, е и суровина за производство на торове и на други суровини и оттук нататък проблемите са сериозни. Хубаво е заедно да търсим решения и да защитаваме обществения интерес и най-вече този на потребителите" коментира Таско Ерменков, член на КЕВР."Най-сигурният начин да не се случат лошите неща, е да се прекъсне тази обстановка", заяви той.