ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще преподписваме ли договора с работодателя заради заплатата в евро?
©
Влизането на България в еврозоната е темата, която предизвиква най-много опасения и предизвиква редица въпроси у българина.
Наскоро приятел ме попита "ще трябва ли да подпиша нов договор с шефа, за да ми върви заплатата в евро?“.
"Фокус" предоставя отговора на този въпрос, позовавайки се на експертите и добавя, че това разяснение важи за всякакви договори, не само за трудови такива:
Въвеждането на еврото няма да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева, в т.ч. срокове и задължения, съгласно който и да е договор.
Всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, съгласно Закона за въвеждане на еврото, като позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на евро.
ВАЖНО! Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.
Още по темата
/
Експерт: Ееврозоната ще подейства като катализатор на очакванията. Вместо автоматично поскъпване на имотите, ще изправи пазара пред нова среда
02.09
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
02.09
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
02.09
Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
02.09
Темата за еврото влиза в учебниците! МОН напомня на учителите да интегрират темата за въвеждането му в клас
01.09
Експерт: Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити след влизането в еврозоната доведе до бум на пазара на недвижими имоти
27.08
Още от категорията
/
Проучване: 56% от българите мислят, че ЕС следва да играе по-голяма роля в защитата на своите граждани
08:33
Лекарите специалисти са намалели с 8% през 2024 година, но осигуреността на пациентите е нараснала с 1,75%
02.09
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Трети инцидент с трамвай за ден
22:24 / 02.09.2025
Променят движението в тунела на магистрала "Тракия"
21:26 / 02.09.2025
Виолета Иванова от КНСБ за линията на бедност: Настояваме в метод...
20:23 / 02.09.2025
Изпълнителният директор на Tavex: Хората трябва да се замислят и ...
20:22 / 02.09.2025
Безлов: Не е имало драматизъм при кацането Урсула фон дер Лайен, ...
19:28 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
19:28 / 02.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.