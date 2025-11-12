Сподели close
Направление "Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столичната община издаде виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата Народното събрание, пл. Народно събрание 2. Това съобщи кметът Трайчо Трайков - кмет на район "Средец“ във Facebook.

"При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата...Приятен ден избягвайте да минавате под стрехите на Народното събрание", написа още Трайков

Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерство на културата.