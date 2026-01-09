Ще "внасяме" по-лесно работници от трети страни
Целта е да се облекчи достъпът до пазара на труда за граждани на трети държави в отговор на все по-нарастващите потребности на българските работодатели от работници. Предвижда се завишаване на процентното съотношение (т. нар. "квоти“) при наемане на граждани на трети държави с Единно разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР).
С промените се задължава работодателят да предостави писмен договор за наем или равностоен документ, в случаите, когато на сезонния работник му се предоставя от работодателя или се осигурява с негово съдействие жилище.
Въвежда се изискване общият брой на гражданите на трети държави, наети на трудов договор от местния работодател към датата на подаване на заявлението да не надвишава 25 на сто от средносписъчната численост на наетите български граждани и такива на други държави-членки на Европейския съюз през предходните 12 месеца, пише pariteni.bg. За малки и средни предприятия квотата е 40 на сто. Когато работодателят не е имал дейност през предходните 12 месеца изискването се определя към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешение за работа.
Въвежда се специален режим за наемане на такива работници в обекти и дейности от национално значение по предложение на съответния министър.
Създаване на възможност за промяна на мястото на работа, като работодателят трябва да уведомява писмено Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“.
Регулира се и предоставяне на посреднически услуги по информиране и наемане на работа на граждани на трети държави. Въвежда се изискване към посредниците да не са осъждани за престъпление по чл. 159а-159в или чл. 280-281 от Наказателния кодекс, като същото изискване е предвидено да се прилага и по отношение на членовете на управителнитеи/или контролните органи на фирмите – посредници.
Забранява се работодателите да приемат на работа граждани на трети държави, които незаконно пребивават на територията на Република България, а на местните лица да приемат като командировани или изпратени незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци.
Ако това правило се наруши местното лице ще плати глоба или имуществена санкция.
