Към 22:00 часа на 18 април е поета охраната на СИК на територията на област Шумен. Секциите ще бъдат предадени утре сутринта на секционните комисии преди началото на изборния ден.

Полицейските служители ще извършват охраната извън секциите. Ще вземат отношение при поискване от председателя на секционната комисия при констатиране на нередности и нарушения на обществения ред и в помещенията за гласуване.

До момента от ОДМВР- Шумен са издадени 16 удостоверения на български граждани, с които могат да упражнят правото си на вот в изборния ден. Удостоверенията се издават при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност.

В изборния ден сектор "Български документи за самоличност“ към ОДМВР- Шумен ще работи от 08:30 до 19:00 часа.

На тел: 054 800-588, спешен телефон 112 и 029011298, и e-mail: izbori@mvr.bg и shumen@mvr.bg се приемат сигнали от граждани, свързани с нарушения на изборния процес.

Припомняме, че ЦИК също обяви номера на телефонни линии за подаване на сигнали, свързани с нарушения при гласуването.