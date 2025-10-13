ЗАРЕЖДАНЕ...
Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
©
Според пресслужбата, делото е образувано срещу българския кораб за насипни товари "Вежен“, който е бил заподозрян в повреда на кабела на 26 януари тази година. Швеция незабавно е задържала българския съд "Вежен", плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за "саботаж", преди да отхвърли тази възможност и да освободи кораба няколко дни по-късно на 3 февруари.
"Днес прокурорът реши да прекрати предварителното разследване на кораба, заподозрян в саботаж на комуникационния кабел между Швеция и Латвия в Балтийско море“, обяви пресслужбата.
Прокуратурата уточни, че повредата на кабела е инцидент, допринесен от метеорологичните условия и неизправност в оборудването на кораба.
"Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба", заяви наблюдаващият прокурор по делото Матс Люнквист.
През февруари шведският премиер Улф Кристерсон обяви, че Швеция разследва друга повреда на подводен кабел в Балтийско море.
Шведската брегова охрана съобщи тогава, че властите са изпратили кораб до мястото на предполагаемата повреда на кабела източно от остров Готланд. Според бреговата охрана инцидентът вероятно се е случил в изключителната икономическа зона на Швеция.
Още от категорията
/
1/5 от лекарите у нас – с тревожност: Как доктор с 43 години в професията преодолява трудните моменти
13.10
Утре сняг, ето къде
13.10
Бивш министър на земеделието: Две организации искат оставката на Тахов. От другата страна стоят 30 организации - това ясно би трябвало да покаже за какво става въпрос
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Таксиметров автомобил се заби в автобус на градския транспорт
20:27 / 13.10.2025
Утре сняг, ето къде
20:18 / 13.10.2025
Меглена Плугчиева: Тревожи ме, че Терзиев не е готов на никаква с...
19:21 / 13.10.2025
Българските учители признават, че имат нужда от обучения, ето в к...
18:35 / 13.10.2025
ГДБОП с удар за 560 000 лева! Хванаха мъж с над 8 кг метамфетамин...
17:01 / 13.10.2025
Външно: Посрещаме с облекчение освобождаването на израелските зал...
16:12 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.