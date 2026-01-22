Как изглеждат машините, с които се предлага да гласуваме оттук нататък? Управителят на "Сиела Норма" Веселин Тодоров показа една в "Интервюто в Новините на NOVA".Машината има кош, който е с функцията на урна. Този кош е матиран, за да се види, че бюлетината пада, но да не се види вотът.Машините се произвеждат от Smartmatic, в Тайван. Веселин Тодоров обясни, че тези, с които сме гласували досега, са произведени в Тайпе.Според Веселин Тодоров до края на март няма да е възможно да се поръчат, доставят, сертифицират новите машини, както и да се обучи персонал за работа с тях."До края на март можем да осигурим под наем някакво количество, примерно 1000 машини. На нас това не ни се вижда и най-разумното. Да се пробва с някакво разумно количество. Както със сегашните машини започнахме със 100, 300, 500 и 3000, за да стигнем 10 000 и сегашните 12 000", каза Тодоров.