Сигнал от читател: Тунелите на АМ "Струма" в посока Кулата светят като нощни лампи
"Пътувахме през светлата час от деня, но видимостта беше доста слаба и разчитахме основно на фаровете на автомобила", разказва още читателя.
Припомняме, че от 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията са били затворени, тъй като се е извършвала проверка на асфалтовата настилка.
