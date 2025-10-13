Много е слабо осветлението в тунелите "Благоевград" и "Железница". Светят като нощни лампи! Това сигнализира читател на, пътувал по магистралата в посока Благоевград днес."Пътувахме през светлата час от деня, но видимостта беше доста слаба и разчитахме основно на фаровете на автомобила", разказва още читателя.Припомняме, че от 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията са били затворени, тъй като се е извършвала проверка на асфалтовата настилка.