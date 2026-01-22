Сигнали за повишение на цените на медикаменти: КЗП и БАБХ започват проверки
©
Сигнали са подадени на територията на цялата страна. Все още не е ясно дали увеличението идва от самите производители, доставчици или от собствениците на аптеки.
И допълни: "Стартирахме съвместни проверки с БАБХ и ще проверяваме всичко. Двойно обозначаване на цените, правилно превалутиране и необосновано повишение на цените на лекарствени продукти".
Съвместните проверки с БАБХ са стартирали тази седмица. Към момента няма издадени актове заради административни проверки.
Лакова разказва, че Комисия по защита на потребителите има специални правомощия по Закона за въвеждане на еврото, следователно не могат да се повишават необосновано цените както на лекарствени, така и на хранителни продукти и услуги.
Става ясно, че при "обосновано поскъпване" наказанието може да отпадне.
"Обоснованото поскъпване е свързано с повишена доставна цена, наем на аптеката, ток, работна заплата. Всичко се взема предвид когато се определя дали една цена е обоснована или не".
Тя добави, че засега КЗП е установила най-драстично увеличение на цените при паркингите и гаражите, като при някои поскъпването достига до 100 процента.
Още по темата
/
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
15:42
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
11:13
Йоловски за най-фрапантния случай при обмяната: Мъж донесе 266 хил. броя монети на стойност 169 хил. лв. Машините броили 6 часа
20.01
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
19.01
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
19.01
Още от категорията
/
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
15:39
КТ "Подкрепа": Възнагражденията по длъжности в администрацията трябва да са относително еднакви
12:36
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
12:11
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
12:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.