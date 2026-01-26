Обилен е снеговалежът на прохода "Предела". Пътуващи изпращат кадри до Меteo Bulgaria.От видеото се вижда, че трафикът е много натоварен и се е образувало задръстване.Снегът вали интензивни и вече има натрупвания на асфалта.ви призовава да шофирате внимателно и подготвени за зимната обстановка автомобили.