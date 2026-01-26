Силен снеговалеж и сериозен трафик на прохода "Предела"
© Facebook/Меteo Bulgaria
От видеото се вижда, че трафикът е много натоварен и се е образувало задръстване.
Снегът вали интензивни и вече има натрупвания на асфалта.
ФОКУС ви призовава да шофирате внимателно и подготвени за зимната обстановка автомобили.
