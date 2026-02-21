Усложнена остава пътната обстановка в Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Два републикански пътя са затворени за тежкотоварния трафик.Става дума за пътищата Русе – Разград – Шумен и Русе – Бяла. Трасето Русе – Разград – Шумен е непроходимо за камиони над 12 тона и двете посоки, поради снеговалеж и снегопочистване. Това важи и за двете посоки. Продължава да е спрян и трафикът на товарни автомобили над 10 тона и по пътя Русе – Бяла. Екипи на полицията са на терен и регулират движението.Снежната покривка достига 10 см, а вятърът е със скорост до 70 км/ч от североизток, което създава условия за навявания и допълнително усложнява обстановката.От снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км. републиканска пътна мрежа в региона.При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България. Обстановката се следи непрекъснато от Драганов и заместника му Георги Георгиев, като при тях в 24-часов режим постъпва информация. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.