Силният вятър затвори почти всички писти в ски зоната над Банско
© Община Банско
ФОКУС припомня, че днес от ПСС предупредиха, че във високите части на Рила и Пирин, вероятно и други планини, ще духа бурен вятър, а в горския пояс има опасност от падащи дървета.
А от НИМХ обявиха за днес оранжев код за Благоевград и още 9 области. За понеделник също е обявен жълт код за силен вятър в почти цялата страна.
"Поради силни ветрове в момента има повишен риск от падане на дървета и клони, както и от инциденти с опасни сгради. Призоваваме всички граждани и гости да проявят повишено внимание и отговорно поведение, като избягват преминаването и паркирането в близост до дървета, електрически стълбове, строителни обекти и нестабилни конструкции, не престояват около стари и опасни сгради, обезопасят незакрепените предмети по балкони и тераси и при възможност ограничат пребиваването на открито по време на силния вятър", апелират от официалната страница на Банско във Facebook.
/
