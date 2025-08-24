ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение в България тази сутрин
Той е на 2 км от малкото румънско градче Нережу и 66 от Бузъу, който е с население 130 000 души.
Земетресението е отчетено в 7:15 часа местно и българско време. Дълбочината му е 130 км.
Трусът е регистриран и от Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:09 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарск...
20:10 / 23.08.2025
Яхта се обърна в морето край Бургас!
18:58 / 23.08.2025
Затварят пътя за Гърция за 20 дни
17:42 / 23.08.2025
Локализиран е големият пожар в Сливен
17:19 / 23.08.2025
