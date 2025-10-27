Сподели close
Силното земетресение в Западна Турция се усети в България. Това съобщават от Меteo Bulgaria. 

Много наши сънародници от различни части на България споделят, че са усетили труса. 

"Фокус" припомня, че земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в квартал Синдирги в Балъкесир в 21:48 часа българско време тази вечер.

Трусът, който е бил усетен в много провинции в районите на Мраморно море и Егейско море, особено в Истанбул и Измир, е на дълбочина от 6 километра, пише AnadoluAjansı.

Това беше поредното силно земетресение днес, анализът на експерт-сеизмологът умяна Главчева за трусовете  през изминалия понеселник можете да видите тук.