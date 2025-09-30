Силви Кирилов, дм откри форум на тема "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?". Събитието е част от Националната кампания на Българския лекарски съюз #ПребориГнева.
"Уважението към лекаря е уважение към живота. Днес нашата мисия е не само да кажем "не“ на агресията, но и да отворим пространство за диалог, за разбиране и за създаване на механизми за взаимна подкрепа – психологическа, институционална и обществена", заяви здравният министър. По думите му отношението лекар-пациент се изгражда още от студентското обучение, а поведенческият модел още от семейната среда.
Доц. Кирилов бе категоричен, че насилието нанася дълбоки психологически рани – повишава стреса и тревожността и води до емоционално прегаряне. Според него последиците не се ограничават до отделния лекар. Те се пренасят, както върху цялата професионална общност, така и общо – върху здравната система, върху качеството на грижата и върху доверието между пациенти и лекари.
"За нас – лекарите, грижата за човешкия живот е приоритет. Тя е не само професионален дълг, а и философия, която променя съдби", изтъкна той и допълни, че Министерството на здравеопазването ще продължи да подкрепя строгите мерки срещу агресията над медици.
