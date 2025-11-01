Силви Кирилов.
По думите му в момента не е най-подходящото време, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото.
Относно бюджета за следващата година на Министерството на здравеопазването Кирилов посочи: "Винаги може да има по-добри възможности, защото има важни политики със стратегическо значение".
Силви Кирилов във Варна: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи от министерството
