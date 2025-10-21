Макрорамката, която НСОРБ представи пред Министерство на финансите, е с 13% ръст на общата бюджетна субсидия за общините за 2026 г. Този ръст покрива темпа на инфлацията и ръста на минималната работна заплата. Това каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия ГеоргиеванаПредложението е балансирано, аргументирано и отчита само темпа на инфлацията и ръста на минималната работна заплата, подчерта тя.Към момента няма забавяне в бюджетната процедура за 2026 г., заяви Георгиева. Срокът за представяне на бюджетните прогнози е бил 25 септември. "Общините, както и всички държавни институции, представиха бюджетните си прогнози за следващите четири години. Сега очакваме да бъде представен проекта на държавния бюджет до 30 октомври, както изисква Законът за публичните финанси. Ние сме представили нашата макрорамка, с която ще влезем в преговори с правителството за бюджета за 2026 г., и очаквам да бъдем поканени на тези разговори“, обясни Георгиева.