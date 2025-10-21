ЗАРЕЖДАНЕ...
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
Предложението е балансирано, аргументирано и отчита само темпа на инфлацията и ръста на минималната работна заплата, подчерта тя.
Към момента няма забавяне в бюджетната процедура за 2026 г., заяви Георгиева. Срокът за представяне на бюджетните прогнози е бил 25 септември. "Общините, както и всички държавни институции, представиха бюджетните си прогнози за следващите четири години. Сега очакваме да бъде представен проекта на държавния бюджет до 30 октомври, както изисква Законът за публичните финанси. Ние сме представили нашата макрорамка, с която ще влезем в преговори с правителството за бюджета за 2026 г., и очаквам да бъдем поканени на тези разговори“, обясни Георгиева.
