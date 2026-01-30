Илияна Йотова за поста служебен премиер.
Йотова я посрещна на входа на президентската институция.
По-рано днес държавният глава разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателя Маргарита Николова.
ФОКУС припомня, че и Главчев, и Николова казаха "Да" за поста служебен премиер.
Силвия Къдрева пристигна на "Дондуков" 2
