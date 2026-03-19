Силвия Пейчева е член на Контролния съвет на Националния борд по туризъм и представител на "Ви Ай Хънтинг“ ООД. Тя е адвокат с дългогодишен професионален опит в правната, финансовата и управленската сфера. Завършила е магистър по право във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“, както и Международен бизнес и мениджмънт в Стопанска академия "Д. А. Ценов“ – Свищов. Има богата юридическа практика в различни области на правото и финансите. В своята дейност работи по правни казуси, свързани с регулаторните режими, концесиите, обществените поръчки, управлението на територии, опазването на околната среда и нормативната рамка на туристическата дейност, включително баланса между икономическо развитие и обществен интерес. Отличава се с принципност, аналитично мислене и висока професионална етика. Вярва, че устойчивото развитие на туризма изисква ясни правила, ефективен контрол и отговорно управление.- Ще Ви изненадам, като Ви кажа, че гледам на този етап като на шанс да си върнем българските туристи. Ще направя аналогия с Ковид пандемията. Тогава имаше ограничения и повечето българи предпочетоха да останат в родината си, вместо да пътуват до Гърция. Сега, в толкова тежък военен конфликт, който няма изгледи да затихне скоро, българите са в невъзможност да пътуват на Изток. А дестинациите в тази част на света се оформиха като фаворит за сънародниците ни през последните години. Сега е точният момент туристическият бранш у нас да грабне тази възможност и да докаже на българите, че има какво да им предложи. Мисля, че ако успеем да оферираме конкурентна услуга на сънародниците ни, те винаги ще предпочетат България вместо Гърция, Франция или Италия например. Ще стигна и по-далеч като кажа, че туристическият бранш до известна степен е длъжник на родните туристи. Време е да насочим приоритетно усилията си към тях, а след това да помислим как да привлечем и чуждестранните туристи.- Най-напред трябва да започнем да ги ценим. Трябва да се отнасяме към тях като с най-ценните си гости. Българският турист е отличен гост. С годините и след като имаха възможност да пътуват извън граница, сънародниците ни си изградиха доста точни критерии за това каква услуга заслужават. Не винаги става дума за изключителен лукс, нито винаги се търси най-бюджетното решение. Българинът е склонен на инвестира в свободното си време, ако знае, че ще разполага с добре поддържана леглова база, добра храна, атракции и възможности за активности в района, където е отседнал. Когато говорим за лято – важни са чистите и добре поддържани плажове, качествената храна, атракциони и възможностите за нощен живот. Когато говорим за зимни курорти от изключително значение са, разбира се, добре поддържаните писти с добра свързаност помежду им. Нямаме върхове високи 3000 метра, но можем да изградим достатъчно добре планирани и свързани писти и съоръжения, съобразени с природните дадености на родните планини. В тази връзка изграждането на нови писти и съоръжения трябва да спре да бъде тема табу. В Стара Европа са изградени достатъчно добри писти. Скиорите и сноубордистите могат да изкарат ден на пистите без да повторят маршрут. Щом там са намерили начин да изградят инфраструктура и да опазят природата, значи и ние можем да го направим. След като изградим писти и съоръжения, ще успеем да предложим услуга на световно ниво. Зимните ни курорти предлагат добра леглова база, атракциони, възможности за качествено хранене и дори атрактивен нощен живот. Но по отношение на развитие на пистите и съоръженията имаме да догонваме европейските курорти. Докато обаче не наваксаме в това отношение, няма да можем да предложим цялостна услуга на световно ниво. А хотелските и ресторантьорските ни услуги са наистина на световно ниво. Това е пътят, за да може да напомни на българите, че си струва да избират българските курорти, вместо австрийските, италианските или швейцарските.Мога да дам пример с един от най-новите ни зимни курорти – Мальовица. Преди години красивата природа там беше почти недостъпна. Първо в Мальовица започна да се обновява легловата база. Хотелиерите инвестираха време и средства, за да поддържат и гарантират целогодишна достъпност на курорта. Така българите вече имат възможност да се насладят на красивата природа там, както и да почиват при изключително добри условия.Затова на инвеститорите трябва да спре да се гледа с недоверие. Те са партньорите на туристите, които осигуряват безопасни условия и достъп до природните красоти.Мальовица например има амбицията да се превърне в първия енергийно неутрален курорт у нас. Това е добра основа за развитие на зелен туризъм, където човекът и природата са в хармония.- България все още има лек екзотичен привкус за европейските туристи. У нас те могат да са спокойни за безопасността си, но едновременно с това могат да усетят ехото от духа на соца, да се насладят на красива природа с девствени кътчета. Само на час-два с кола или самолет можеш да смениш планинския пейзаж с морски, като си намериш добър хотел на конкуренти цени, вкусна храна и интригуващи туристически и природни забележителности. Но страната ни трябва да положи константни усилия да се промотира навън. Трябва да сме старателни и в съхраняването на местните вкусове и продукти. Имаме добра кухня, трябва да можем да я развием и поднесем по атрактивен начин на чуждестранните туристи. Добре е държавата да подкрепя семейния бизнес и родните ферми, които съхраняват типичните вкусове. Гърция и Италия ни дават добър пример в тази посока. Можем да стъпим на него и да го развием, но следвайки българските кулинарни и земеделски традиции.Страната ни разполага с отлични възможности за туризъм. Трябва да се възползваме от тях и да ги развиваме с подкрепата на държавата.