Симеон Дянков.
"Франция е пример за политическата сложност и изпитания при приемането на мерки за строги икономии в разпокъсани парламенти. Други правителства с крехки коалиции – като Белгия, Испания, Италия, Словакия и Малта – са изправени пред подобни рискове от отхвърляне на бюджета или периоди на политическа нестабилност. Сътресенията във Франция засилиха вниманието на инвеститорите към суверенния дълг на еврозоната. Държавите с дефицит над 3% отчитат нарастваща доходност на облигациите, повишаване на разходите за рефинансиране и ограничаване на фискалното пространство.
Провалът на Франция подкопава доверието в Пакта за стабилност и растеж на ЕС и в Процедурата при прекомерен дефицит. Брюксел вероятно ще засили надзора и ще поиска по-ясни пътища за фискални корекции от всички държави членки с висок дефицит.
Държави за наблюдение
Белгия (5,4% бюджетен дефицит) е подобна на Франция както по мащаб на дефицита, така и по политическа сложност. Италия (3,5% дефицит): Уязвима на пазарен натиск поради високите нива на дълг. Испания (3,5%): Дефицит над 3%, с политическа фрагментация. Австрия (4,7%), Унгария (4,9%), Словакия (5,3%), Полша (6,6%), Румъния (9,3%): Държави от ЕС, които вече са в Процедурата при прекомерен дефицит. Малта (3,7%), Финландия (3,2%) и България (3,03%) са имали дефицити малко над целевия размер през 2024 г. и не са започнали процедури при свръхдефицит.
Заключение
Правителствената криза във Франция сигнализира, че фискалната консолидация е едновременно и политическо, и икономическо предизвикателство. За други страни от ЕС, които превишават лимита за дефицит от 3%, френският случай е предупреждение: намаляването на дефицита без политически консенсус рискува да доведе до политическа нестабилност. Пазарите на облигации реагират с по-високи разходи за рефинансиране", пише още той.
