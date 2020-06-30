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|Ñèìåîíîâ: Õîðàòà òðÿáâà äà áúäàò ïëàøåíè, çàùîòî èíà÷å íå ñïàçâàò ïðàâèëàòà
Òîé êîìåíòèðà è óâåëè÷åíèÿ áðîé çàðàçåíè. "Äíåñ ñà íàïðàâåíè 4500 ïðîáè. Íèêîãà íå ñà ïðàâåíè òîëêîâà. Îñâåí òîâà èìàìå îãíèùå â Ñìîëÿí. Òîâà ïðîìåíÿ îáùàòà ñòàòèñòèêà. Ðåçóëòàòèòå íå ñà ìíîãî ïî-ðàçëè÷íè îò â÷åðà. Ìåðêèòå áÿõà áúðçî ðàçõëàáåíè. Â ÌÑ èìà íå÷èñòîïëúòíî íàäïðåâàðâàíå çà îñâîáîæäàâàíå íà ìåðêèòå. Íå ñå âñëóøâàò â Ùàáà. Òåçè 5 äóøè èçíåñîõà öÿëàòà òåæåñò íà åïèäåìèÿòà. Íåîñíîâàòåëíî ãè îáâèíèõìå. Ùàáúò ñïàñè äúðæàâàòà. Îòâàðÿíåòî íà áàðîâåòå è äèñêîòåêèòå ñúùî áåøå ãðåøêà. Êîé áðîè äàëè òå ñà ïúëíè íà 50 %. Òîâà å èìèòàöèÿ, ëèöåìåðèå. Íÿìàìå åäíî îò íàé-âàæíèòå îò ÷åòèðèòå óñëîâèÿ, êîèòî ïîñòàâè Ùàáà – "ê"-òî (êîíòðîëà) ãî íÿìàìå", ïîÿñíè òîé.
Â áåíçèíîñòàíöèèòå, ìàãàçèíèòå ìàñîâî íå íîñÿò ìàñêè, ïîÿñíè Ñèìåîíîâ.
Ñïîðåä íåãî õîðàòà òðÿáâà äà áúäàò ïëàøåíè, çàùîòî èíà÷å íå ñïàçâàò ïðàâèëàòà. "Áèõ ïðåïîðú÷àõ íà ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ äà äîïúëíè â çàïîâåäòà äà ñå íàëàãà ãëîáà îò 300 ëâ. íà âñåêè, êîéòî îáñëóæâà êëèåíòè áåç ìàñêà", êàçà îùå ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÔÑÁ.
Ïî äóìèòå ìó ÷ðåç ïðèåòèòå ìåðêè çà òóðèçìà òîòàëíî å ïðîìåíåíà îáñòàíîâêàòà ïî ×åðíîìîðèåòî. "Ñòàâà âúïðîñ çà ïðåìàõâàíåòî íà òàêñèòå çà øåçëîíã è ÷àäúð, çà âàó÷åðèòå", ïîÿñíè òîé.
Ìÿðêàòà 60/40 íå ïðîðàáîòè, êàòåãîðè÷åí å Ñèìåîíîâ. "Êîãàòî òè å çàòâîðåí ðåñòîðàíòà, íÿìà îòêúäå äà âçåìåø 40 % äà ïëàòèø çàïëàòà è îñèãóðîâêè", ïîÿñíè ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÔÑÁ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4135
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Êîìåíòàðè (22)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïàê ìíîãî çàðàçåíè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà
08:02 / 29.06.2020
Ä-ð Àíà Áàåâà: Ïîâå÷åòî çàáîëåëè îò êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà ñà ìëàäè õîðà
10:27 / 29.06.2020
Îòêðèâàò íîâè îñåì öåëîãîäèøíè äåñòèíàöèè îò è äî Ëåòèùå Âàðíà
15:14 / 29.06.2020
Ïóñêàò ÷àñò îò "ñèíÿ çîíà – øèðîê öåíòúð“ îò 1-âè þëè
14:41 / 29.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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