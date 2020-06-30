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Ñèìåîíîâ: Õîðàòà òðÿáâà äà áúäàò ïëàøåíè, çàùîòî èíà÷å íå ñïàçâàò ïðàâèëàòà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:33 / 30.06.2020Êîìåíòàðè (22)174
© Íîâà òâ
"Ñúáîòà è íåäåëÿ ïëàæîâåòå ïî Þæíîòî ×åðíîìîðèå áÿõà ïúëíè. Ñîçîïîë, Ïðèìîðñêî "ñå ïóêàõà ïî øåâîòå". Çà ñúæàëåíèå â "Ñëúí÷åâ áðÿã" âñå îùå ÷àêàò òóðèñòè. Ðàçáèðà ñå, òðÿáâà è ïðåç ñåäìèöàòà äà èìà õîðà". Òîâà çàÿâè â åôèðà íà Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ" ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÔÑÁ Âàëåðè Ñèìåîíîâ. Ñïîðåä íåãî òîâà å äîáðà íîâèíà çà òóðèçìà. 

Òîé êîìåíòèðà è óâåëè÷åíèÿ áðîé çàðàçåíè. "Äíåñ ñà íàïðàâåíè 4500 ïðîáè. Íèêîãà íå ñà ïðàâåíè òîëêîâà. Îñâåí òîâà èìàìå îãíèùå  â Ñìîëÿí. Òîâà ïðîìåíÿ îáùàòà ñòàòèñòèêà. Ðåçóëòàòèòå íå ñà ìíîãî ïî-ðàçëè÷íè îò â÷åðà. Ìåðêèòå áÿõà áúðçî ðàçõëàáåíè. Â ÌÑ èìà íå÷èñòîïëúòíî íàäïðåâàðâàíå çà îñâîáîæäàâàíå íà ìåðêèòå. Íå ñå âñëóøâàò â Ùàáà. Òåçè 5 äóøè èçíåñîõà öÿëàòà òåæåñò íà åïèäåìèÿòà. Íåîñíîâàòåëíî ãè îáâèíèõìå. Ùàáúò ñïàñè äúðæàâàòà. Îòâàðÿíåòî íà áàðîâåòå è äèñêîòåêèòå ñúùî áåøå ãðåøêà. Êîé áðîè äàëè òå ñà ïúëíè íà 50 %. Òîâà å èìèòàöèÿ, ëèöåìåðèå. Íÿìàìå åäíî îò íàé-âàæíèòå îò ÷åòèðèòå óñëîâèÿ, êîèòî ïîñòàâè Ùàáà – "ê"-òî (êîíòðîëà) ãî íÿìàìå", ïîÿñíè òîé. 

Â áåíçèíîñòàíöèèòå, ìàãàçèíèòå ìàñîâî íå íîñÿò ìàñêè, ïîÿñíè Ñèìåîíîâ.

Ñïîðåä íåãî õîðàòà òðÿáâà äà áúäàò ïëàøåíè, çàùîòî èíà÷å íå ñïàçâàò ïðàâèëàòà. "Áèõ ïðåïîðú÷àõ íà ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ äà äîïúëíè â çàïîâåäòà äà ñå íàëàãà ãëîáà îò 300 ëâ. íà âñåêè, êîéòî îáñëóæâà êëèåíòè áåç ìàñêà", êàçà îùå ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÔÑÁ.

Ïî äóìèòå ìó ÷ðåç ïðèåòèòå ìåðêè çà òóðèçìà òîòàëíî å ïðîìåíåíà îáñòàíîâêàòà ïî ×åðíîìîðèåòî. "Ñòàâà âúïðîñ çà ïðåìàõâàíåòî íà òàêñèòå çà øåçëîíã è ÷àäúð, çà âàó÷åðèòå", ïîÿñíè òîé.

Ìÿðêàòà 60/40 íå ïðîðàáîòè, êàòåãîðè÷åí å Ñèìåîíîâ. "Êîãàòî òè å çàòâîðåí ðåñòîðàíòà, íÿìà îòêúäå äà âçåìåø 40 % äà ïëàòèø çàïëàòà è îñèãóðîâêè", ïîÿñíè ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÔÑÁ.



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30.06.2020 Ïðîô. Âèòàíîâ: Íàé-ëîøèÿò ñöåíàðèé ñå ñáúäíà
30.06.2020 Áîðèñîâ: Íÿìà ñïåöèàëèñò, êîéòî äà êàæå, ÷å òîçè áè÷ íà ñúâðåìèåòî ùå
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30.06.2020 Êèòàéñêè ó÷åíè: Íîâ ùàì íà ñâèíñêèÿ ãðèï çàïëàøâà ñâåòà îò íîâà ïàíäåìèÿ
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30.06.2020 Ãîâîðèòåë íà ÍÀÏ: Öåíèòå â ðåñòîðàíòèòå íÿìà äà ïàäíàò, âúïðåêè íàìàëÿâàíåòî íà ÄÄÑ-òî
30.06.2020 Äîö. Êóí÷åâ: Ñàìî 20% îò çàðàçîíîñèòåëèòå èìàò íÿêàêâè ñèìïòîìè
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