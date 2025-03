Симона Камберова: Март е много рисков заради образуването на лавини по нашите планини

© Март е много рисков и за образуването на лавини по нашите планини. Затова е много важно да бъдем информирани за това какви са опасностите в планината и как да се предпазим от тях. Лавините падат при определени условия, планината ни говори, разказва ни тези условия и ние само трябва да я слушаме и да се предпазваме от тях. Това коментира в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова лекторът на общообразователната програма за лавинна безопасност за деца и младежи Know Before You Go Симона Камберова, която ще се проведе в неделя ,9 март, в Информационен център "Витоша“.



"Програмата за лавинна безопасност достига до нас благодарение на фондация "Николай Додов“, която представлява двама българи, майка и баща на момче, което загива в лавинен инцидент. Те създават тази фондация, чрез която искат да разпространяват и повече хора да бъдат информирани, че съществуват лавини и опасността от тях, и как да се предпазим от тях, което е и името на нашето обучение,“ обясни тя и добави, че ските и сноуборда са все по-развиващ се спорт в България и все повече деца карат и се забавляват на снежните писти. "Доста по-готино да караш фрирайд и извън пистите и децата трябва да знаят какво крие това за тях“.



В България все още няма изградена система на ежедневни лавинни бюлетини, като в повечето държави в Европа и САЩ, което е събрана информация за това в даден терен какви са условията и дали има лавинна опасност или не. "Затова трябва да следим сами обстановката, да следим природните явления, които са били в последно време, прогноза за времето. И реално в това обучение предаваме теорията как това да се прави, но отделно има и практически курсове, които е добре да се запишат хората и на тях, за да могат да добият по-голяма представа.“



Симона Камберова посочи, че в ски курорт Банско е един синия курорт, в който в момента се издава ежедневен информативен лавинен бюлетин, който определя лавината опасност по скалата от 1 до 5. "Но последната преценка винаги е лична – затова човек трябва много добре да познава личните си способности и тези на групата с него.“



По думите й е важно да се познава терена и винаги да имаш и резервен маршрут, който се ползва в случай на настъпила лавинна опасност. Всеки скиор или сноубордист, който ще излиза извън терените на очертаните писти, в раницата си трябва да притежава лавинен уред, сонда и лопата. "Това са трите неща, които могат да ти помогнат ти да намериш човек, затрупан от лавина, както и ти да бъдеш намерен.“



Като ръководител на фрирайд отбора на България и част от организацията на състезанието по фрирайд в Банско Симона Камберова сподели, че четвърта поредна година ще организират състезанията на склона на връх Тодорка. "Организацията тече нормално. Нашите състезания се организира на високо ниво и се стараем и за състезателите, и за безопасността. По време на състезанието за малките, което е следващия уикенд, отново ще има обучение за състезателите, защото това върви ръка за ръка. Нашата идея да продължаваме да организираме тези обучения ежегодно, да стане като традиция в българските курорти.“