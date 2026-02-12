Илияна Йотова да връчи на Андрей Грюров мандат за съставяне на служебно правителство, Синдикалната организация на държавните служители в МВР изразява надежда, че и изборът на вътрешен министър ще бъде отговорен и мъдър. Това се казва в позиция на СОДС-МВР.
"Служебният министър на вътрешните работи ще има нелеката задача и отговорност да се справи с общественото недоверие към МВР, неразрешените проблеми, натрупани във времето, и най-важното – да гарантира пред обществото ни провеждането на честни избори.
Като държавни служители разчитаме на разумност, професионализъм и воля за законност при управлението на най-сложното и обществено ангажирано ведомство. По този начин ще бъдат защитени свободното право на избор и демократичните ценности", подчертават от синдиката.
Синдикатът в МВР: Изборът на вътрешен министър трябва да бъде отговорен
