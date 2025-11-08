Синоптици: Идват дъжд и сняг до часове
Очакват се валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг. На отделни места е възможно дори да прегърми. Очаква се и усилване на вятъра, причинено от преминаващ студен атмосферен фронт.
С червено сме нанесли приблизително къде ще се намира валежната зона, уточняват експертите.
