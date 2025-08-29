ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптици: На 30-ти август ще е горещо, но... идва промяна!
Минималните температури ще са между 10°C и 19°C, малко по-високи ще са отново по морето до 20-22°C, съобщават синоптиците на Meteo Balkans.
През деня в събота ще е тихо със слаб източен вятър, но около обяд от изток ще се усили в Дунавската равнина, отново до умерен. Температурите ще се повишат. Късно след обяд и през нощта срещу неделя от запад облачността бързо ще се увеличи и на места, предимно над крайните западни райони са възможни слаби валежи от дъжд.
Дневните температури ще се повишат и ще са между 33-35°C. По-високи в Сандански, Пловдив и Централна Северна България - до 36-37°C.
Времето в София
През нощта срещу събота времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб източен вятър.
Минималните температури ще бъдат между 10°С до 12°C. През деня ще е слънчево. След обяд облачността от запад ще се увеличи, а през нощта срещу неделя са възможни валежи от дъжд, придружени и от гръмотевична дейност. Дневните температури ще се повишат, като максималните ще достигнат 33°-34°C.
Времето в планините
През нощта срещу събота ще е предимно ясно.
През деня ще е слънчево, а по върховете и ветровито! След обяд облачността от запад ще се увеличи, а през нощта срещу неделя са възможни валежи от дъжд, придружени и от гръмотевична дейност, като по-значителни ще са явленията над Западна Стара планина. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 24°C, а на 2000 метра – около 18°C. Ще духа слаб до умерен изток-североизток вятър.
Времето по Черноморието
През нощта срещу събота времето ще е предимно ясно. През деня ще е слънчево. Валежи не се очакват.
Вятърът ще духа от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 24°-26°С.
Времето на Балканите
Приближаващ студен атмосферен фронт ще определя дъждовното време над Западните Балкани, а през деня и явленията ще приближават и България. Очакваме валежи от дъжд, а много места и съпроводени от гръмотевични бури.
