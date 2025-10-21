ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптици алармират: Студен фронт в петък със силни ветрове и гръмотевични бури!
Припомняме, че според НИМХ в петък през нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд.
