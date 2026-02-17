Синоптик: Градушка посред зима е рядко явление, но има своето научно обяснение
Такова явление - град посред зима - е сравнително рядко, но има своето научно обяснение.
Припомняме, че вчера градушка удари София.
Главен "виновник" за февруарската градушка е студеният фронт. Неделята започна като топъл ден, но по обяд и след обяд в София задуха силен студен вятър, част от средиземноморски цикон.
"И по студения фронт, свързан с този циклон се разви мезомащабна конвективна система над по-голямата част от западна България и в югозападната част от страната имаше гръмотевични бури, дребна градушка и суграшица", коментира гл. ас. д-р Анастасия Стойчева, синоптик в НИМХ.
"Развиването на въпросната конвективна система означава, че е имало топъл въздух, който се е издигал нагоре. И наистина, сутринта в неделя беше топло, топлият въздух се издигна нагоре и там се срещна със студения вятър от средиземноморския циклон. И заваля град.
По принцип във всеки конвективен облак има и водни капки, и ледени кристали и градови зърна с различни размери, в този случай, вчера, в района на София, градушката беше с размер пет милиметра", казва още д-р Стойчева.
Щети нямаше и явлението по-скоро е любопитен пример, че гръмотевици и градушка има и през зимата.
