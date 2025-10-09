ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптик: През нощта на 14 срещу 15 октомври очакваме нов студен атмосферен фронт
© NOVA
В четвъртък кратки дъждове ще има в хода на деня в Североизточна България и край морето. В петък и събота по-значителни увеличения на облаците със слаби превалявания се очертават в Северна и Западна България.
Температурите осезаемо ще се повишат. До края на текущата седмица призори термометрите в котловините на Западна България ще падат под 10 градуса, а в часовете следобед ще се движат между 15 и 20 градуса.
В по-далечна перспектива, според Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ, по-съществена промяна на времето се очаква в средата на следващата седмица. Ранните прогнози чертаят студен атмосферен фронт следобед, вечерта и през нощта на 14 срещу 15 октомври. Валежите ще са сравнително кратки и локални по характер. На 16-17 октомври ще има подобна обстановка с развитието на средиземноморски циклон, с по-напоителни есенни дъждове в южната половина на страната и сняг във високия планински пояс.Тогава се очакват нови, по-масови валежи, започващи от югозапад. Все още не е сигурно дали ще се формира нов средиземноморски циклон, предаде NOVA.
Още по темата
/
Инж. Шопов: Когато къщата ти бъде отнесена от вода, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови стойността й
08.10
Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10
Директорът на РДНСК-Бургас не каза резултата от проверката по единствения сигнал за строителството на "Елените"
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции, ешерихия коли и хепатит А. Личната хигиена е изключително важна!
08.10
Още от категорията
/
Почина Марин Маринов
08.10
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
08.10
Архитект: Има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани, включително и в София
08.10
Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените
07.10
Гаджев защити Борисов: Ако погледнем позициите на "Възраждане", по-скоро те обслужват чужди интереси
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.