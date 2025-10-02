ЗАРЕЖДАНЕ...
Синоптик: Рязко затопляне следващата седмица
Така започна традиционната прогноза за времето на синоптика ни Петър Янков в студиото на "България сутрин".
Първенци по валежни количества - около 35 лв. на кв.м, ще бъдат районите южно от Бургас, уточни синоптикът.
Повече дъжд ще вали в Югозападна България
Повече дъжд ще вали в югозападните райони - сумарно около 90-100 литра на кв.м от днес до събота следобед.
В неделя ще духат силни северозападни ветрове. Времето тези дни не е подходящо за високопланински туризъм, предупреди Янков зрителите на Bulgaria ON AIR.
На Петрохан вали сняг. През нощта дъждът ще преминава в сняг по високите полета на Западна България. Ще натрупа снежна покривка 10-15 см, която ще се задържи през почивните дни, но тя бързо ще се топи следващата седмица, сочи прогнозата на синоптика.
Рязко затопляне следващата седмица
Янков съобщи, че от понеделник започва чувствително затопляне. Температурите ще бъдат между 15 и 20 градуса в понеделник и вторник, а в средата на седмицата - до 23-25 градуса.
Сутрин видимостта ще бъде намалена заради мъглите.
По-високите температури ще се задържат през цялата следваща седмица, прогнозира Янков и добави, че резките промени на времето продължават средно около три дни.
Времето по морето
Синоптикът посочи, че любителите на бурното море могат да го наблюдават в следващите дни.
В момента вълнението е умерено, в петък в морето ще има вълни от 3-4 метра. Събота и неделя морето също ще бъде бурно.
Лятото си отива, морската вода придобива некомфортни стойности за плажни процедури - 20-21 градуса, каза още Янков.
