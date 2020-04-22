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|Ñèíúò íà äåïóòàòà Ëú÷åçàð Èâàíîâ: Áèõà ìå, èñêàõà äà ëúæåñâèäåòåëñòâàì ñðåùó Êðèñòèàí
"Èñêàõà äà ïîäïèñâàì ïîêàçàíèÿ ñðåùó Êðèñòèàí, êîèòî å ìîé ïðèÿòåë. Ïîêàçàíèÿ, êîèòî ñà ëúæåñâèäåòåëñòâà. Ïðèëîæèõà ìè ôèçè÷åñêè òîðìîç. Àç íÿìà êàê äà êàçâàì íåùà, êîèòî íå ñúì âèäÿë. Àç äîáðîâîëíî ñúì ñå ÿâèë â ÑÄÂÐ, çà äà ïîìîãíà", çàÿâè ïðåä bTV Ãåîðãè Èâàíîâ è äîïúëíè: "Èñêàò äà ãî îáâèíÿ âúâ âçåìàíå íà íàðêîòèöè è âñè÷êè òåçè ãëóïîñòè, êîèòî ñå èçïèñàõà".
Òîé áåøå çàäúðæàí â ïîëèöèÿòà çà 24 ÷àñà, ñëåä êàòî å èçáÿãàë îò ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà. Äåí ïî-êúñíî ñå ïðåäàâà â ïîëèöèÿòà. Êàçâà, ÷å íå ïîìíè íèùî îò ôàòàëíèÿ óäàð.
"Â ìîìåíòà ïîä òîçè ñòðåñ òîâà, êîåòî ìîãà äà âè êàæà, å, ÷å åäèíñòâåíîòî, êîåòî ñè ñïîìíÿì, å óäàðúò è íèùî äðóãî. Íå ìîãà äà âè êàæà êàêâî ñå ñëó÷è, çàùîòî ñè ãëåäàõ â òåëåôîíà è íåùîòî, êîåòî âèäÿõ, å âúçäóøíàòà âúçãëàâíèöà â ãëàâàòà ìè", ðàçêàçà îùå Ãåîðãè.
Ñðåùó íåãî è äðóãèÿ ñïúòíèê íà Êðèñòèàí â êîëàòà - Ñèìîíà Öàíêîâà, ðàçñëåäâàùèòå ñà ñúáðàëè äàííè çà èçâúðøåíî è îò òÿõ ïðåñòúïëåíèå - çàòàÿâàíå íà èñòèíàòà.
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12:45 / 21.04.2020
Ñèìîíà Öàíêîâà å ìîìè÷åòî, ïúòóâàëî â äæèïà, êîéòî óáè Ìèëåí Öâåòêîâ
12:59 / 21.04.2020
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17:14 / 20.04.2020
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22:34 / 20.04.2020
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14:11 / 20.04.2020
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