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Ñèíúò íà äåïóòàòà Ëú÷åçàð Èâàíîâ: Áèõà ìå, èñêàõà äà ëúæåñâèäåòåëñòâàì ñðåùó Êðèñòèàí
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 08:37 / 22.04.2020Êîìåíòàðè (37)354
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Ãåîðãè Èâàíîâ - ñèí íà äåïóòàòà Ëú÷åçàð Èâàíîâ, íàïðàâè ïúðâè êîìåíòàð íà êàòàñòðîôàòà, ïðè êîÿòî çàãèíà Ìèëåí Öâåòêîâ. 24-ãîäèøíèÿò ìúæ å åäèí îò äâàìàòà ñïúòíèöè íà Êðèñòèàí Íèêîëîâ, êîãàòî øîôèðàíèÿò îò íåãî äæèïúò îòíàñÿ ñ âèñîêà ñêîðîñò ñïðÿëàòà íà ñâåòîôàðà êîëà íà æóðíàëèñòà.

"Èñêàõà äà ïîäïèñâàì ïîêàçàíèÿ ñðåùó Êðèñòèàí, êîèòî å ìîé ïðèÿòåë. Ïîêàçàíèÿ, êîèòî ñà ëúæåñâèäåòåëñòâà. Ïðèëîæèõà ìè ôèçè÷åñêè òîðìîç. Àç íÿìà êàê äà êàçâàì íåùà, êîèòî íå ñúì âèäÿë. Àç äîáðîâîëíî ñúì ñå ÿâèë â ÑÄÂÐ, çà äà ïîìîãíà", çàÿâè ïðåä bTV Ãåîðãè Èâàíîâ è äîïúëíè: "Èñêàò äà ãî îáâèíÿ âúâ âçåìàíå íà íàðêîòèöè è âñè÷êè òåçè ãëóïîñòè, êîèòî ñå èçïèñàõà".

Òîé áåøå çàäúðæàí â ïîëèöèÿòà çà 24 ÷àñà, ñëåä êàòî å èçáÿãàë îò ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà. Äåí ïî-êúñíî ñå ïðåäàâà â ïîëèöèÿòà. Êàçâà, ÷å íå ïîìíè íèùî îò ôàòàëíèÿ óäàð.

"Â ìîìåíòà ïîä òîçè ñòðåñ òîâà, êîåòî ìîãà äà âè êàæà, å, ÷å åäèíñòâåíîòî, êîåòî ñè ñïîìíÿì, å óäàðúò è íèùî äðóãî. Íå ìîãà äà âè êàæà êàêâî ñå ñëó÷è, çàùîòî ñè ãëåäàõ â òåëåôîíà è íåùîòî, êîåòî âèäÿõ, å âúçäóøíàòà âúçãëàâíèöà â ãëàâàòà ìè", ðàçêàçà îùå Ãåîðãè.

Ñðåùó íåãî è äðóãèÿ ñïúòíèê íà Êðèñòèàí â êîëàòà - Ñèìîíà Öàíêîâà, ðàçñëåäâàùèòå ñà ñúáðàëè äàííè çà èçâúðøåíî è îò òÿõ ïðåñòúïëåíèå - çàòàÿâàíå íà èñòèíàòà.



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