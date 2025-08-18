катастрофата в района на село Божаново, община Шабла. Това каза пред журналисти главен инспектор Галин Петков, началник на гранично полицейско управление в Каварна.
"Около 11:30 ч. е подаден сигнал от дежурен екип на АПИ за автомобил, който не спира на подаден от сигнал до град Каспичан. Направени са заградителни мероприятия на ГКПП "Дуранкулак" с цел автомобила да не напусне страната без да му бъде извършена проверка. По информацията, която е получено, най-вероятно става въпрос за кола с незаконни мигранти. Наш екип около 13:10 часа забелязва автомобила, въпреки че шофьорът се опитва да се укрие зад голям камион. В последствие започва преследване, като от полицията използват светлинен звуков сигнал. Колата забързва скоростта, движи се много много опасно. На разклона за село Крапец автомобилът отбива от пътя, увеличава скоростта и самокатастрофира.", заяви той.
По думите му са установени 6 души - единият сирийски гражданин, който най-вероятно е каналджията, и още пет лица, граждани на Египет. Всички са в тежко състояние, единият от тях е починал, а другите са в болница в много тежко състояние.
Автомобилът е с гръцка регистрация и вероятно идва от Гърция.
