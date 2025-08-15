ЗАРЕЖДАНЕ...
Система на МЗ автоматично ще генерира отчетите за ваксинациите
Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар. Тя позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.
Въвеждането на електронната система премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.
Промените в Наредба № 15 за имунизациите в Република България, които са обнародвани в днешния брой на "Държавен вестник“, целят намаляване на административната тежест за общопрактикуващите лекари.
Министерството на здравеопазването е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система.
