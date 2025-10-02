ЗАРЕЖДАНЕ...
Системата за проверка на глоби в КАТ се срина
© Фокус
"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", допълниха от ведомството.
От министерството се извиняват за причиненото неудобство.
Още от категорията
/
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
14:01
От утре до неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
13:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.