Системите на Агенция "Митници" са напълно готови за въвеждане на еврото
От 1 октомври 2025 г. в продукционна среда са внедрени нови версии на ключови модули от БАЦИС – СУА, "Искания“, "Възстановяване“ и "Последващ контрол“. В същия ден беше интегриран и модул "Искания по ЗАДС“ (версия 0.0.4), разработен по проект "1.2.2 Реализиране на промени в БАЦИС – модули СУА-Бандероли и Искания“, в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото.
Общо над 20 информационни системи бяха обект на частични или пълни промени в рамките на процеса по подготовка за въвеждане на еврото.
Агенция "Митници“ е сред водещите държавни институции по степен на дигитализация – повече от 95% от всички процеси, които администрира, са напълно електронни. Всички митнически декларации, както и основните митнически и акцизни процеси са изцяло в електронна среда.
За икономическите оператори няма да настъпят промени по отношение на подаването на митнически декларации. Те продължават да се попълват и подават в съответствие с публикуваните на Е-Портала на Агенцията технически спецификации и правила. Текущата информационна система поддържа и всички валути, за които Българската народна банка обявява котировки, включително фиксирания курс на еврото спрямо лева.
Над 47% от декларациите за внос от стоки (по брой и по стойност), както и 24% от броя декларации за износ за общо 55,5% от общата стойност на изнасяните към трети страни стоки, подадени към Агенция "Митници“ през последната година и половина, са в евро, показват данните от митническите информационни системи.
"Данните недвусмислено показват, че еврото вече е активно използвана валута от българския бизнес дори при търговията с трети страни и въвеждането му само ще улесни работата в реалната икономика“, коментира заместник-директорът на Агенция "Митници“ Георги Александров.
С извършените промени Агенция "Митници“ ще осигури безпроблемен преход към еврото и устойчиво функциониране на всички митнически и акцизни процеси.
