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|Ñèòóàöèÿòà ñå óñëîæíÿâà! Îò óòðå âëèçàò íîâè ìåðêè ñðåùó COVID-19 â ñòðàíàòà
Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå ïðèñúñòâåíèòå ó÷åáíè çàíÿòèÿ (â ò. ÷. ó÷åáíè ïðàêòèêè, ñòàæîâå, èçíåñåíè ó÷åáíè ÷àñîâå, èçïèòè, äóàëíà ñèñòåìà íà îáó÷åíèå è äð.) çà ó÷åíèöèòå îò ïåòè äî äâàíàäåñåòè êëàñ â îáëàñòèòå ñ äîñòèãíàòà 14-äíåâíà çàáîëÿåìîñò íàä 119,9 íà 100 õèë. äóøè íàñåëåíèå è 15% îòñúñòâàùè ïî ïðè÷èíè, ñâúðçàíè ñ ïîÿâà íà ñèìïòîìè íà COVID-19, îò ïðîâåæäàùèòå ïðèñúñòâåíî îáó÷åíèå ó÷åíèöè çà ïåðèîäà 4-11.11.2020 ã. Ðåøåíèåòî çà ïðåìèíàâàíå â îáó÷åíèå â åëåêòðîííà ñðåäà îò ðàçñòîÿíèå ñå âçåìà îò ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ÷ë. 105, àë. 6 è 115à, àë. 1, 4 è 5 îò Çàêîíà çà ïðåäó÷èëèùíîòî è ó÷èëèùíîòî îáðàçîâàíèå.
Ïðîâåæäàíåòî â ïðèñúñòâåíà ñðåäà íà ãðóïîâè èçâúíêëàñíè äåéíîñòè è çàíèìàíèÿ, äåéíîñòè ïî èíòåðåñè, çàíèìàëíè è äðóãè ñå äîïóñêà ñàìî çà ó÷èëèùàòà è ïàðàëåëêèòå, êîèòî ïðîâåæäàò ïðèñúñòâåíî îáó÷åíèå.
Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå ïðèñúñòâåíèòå ãðóïîâè çàíÿòèÿ â öåíòðîâåòå çà ïîäêðåïà íà ëè÷íîñòíîòî ðàçâèòèå, ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè, êîèòî ñà îðãàíèçèðàíè ïî íà÷èí, êîéòî íå äîïóñêà ñìåñâàíå íà äåöà îò ðàçëè÷íè ïàðàëåëêè/ãðóïè.
Ïðåóñòàíîâÿâà ñå ïðèñúñòâåíèÿò ó÷åáåí ïðîöåñ âúâ âèñøèòå ó÷èëèùà, ñ èçêëþ÷åíèå íà ïðàêòè÷åñêèòå óïðàæíåíèÿ, êîèòî íå ìîãàò äà ñå îñúùåñòâÿâàò îò ðàçñòîÿíèå â åëåêòðîííà ñðåäà. Èçêëþ÷åíèå ñå äîïóñêà è çà ïðàêòè÷åñêèòå óïðàæíåíèÿ ïî êëèíè÷íè äèñöèïëèíè, ó÷åáíàòà ïðàêòèêà (êëèíè÷åí ñòàæ), ïðåääèïëîìíèÿ ñòàæ è äúðæàâíèòå èçïèòè íà ñòóäåíòèòå ïî ðåãóëèðàíè ìåäèöèíñêè ïðîôåñèè îò ïðîôåñèîíàëíè íàïðàâëåíèÿ "Ìåäèöèíà“, "Äåíòàëíà ìåäèöèíà“ è "Çäðàâíè ãðèæè“, êàêòî è äúðæàâíèòå èçïèòè çà ïðèäîáèâàíå íà ñïåöèàëíîñò â ñèñòåìàòà íà çäðàâåîïàçâàíåòî, ïðè ñòðèêòíî ñïàçâàíå íà ìåðêèòå çà ïðåâåíöèÿ è êîíòðîë íà èíôåêöèèòå ñúãëàñíî Íàðåäáà ¹ 3 îò 2013 ã. çà óòâúðæäàâàíåòî íà ìåäèöèíñêè ñòàíäàðò ïî ïðåâåíöèÿ è êîíòðîë íà âúòðåáîëíè÷íèòå èíôåêöèè.
Âñè÷êè çàâåäåíèÿ çà õðàíåíå è ðàçâëå÷åíèÿ (ðåñòîðàíòè, çàâåäåíèÿ çà áúðçî îáñëóæâàíå, ïèòåéíè çàâåäåíèÿ, êàôå-ñëàäêàðíèöè è áàðîâå, ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè ïî ò. 9) ìîãàò äà ðàáîòÿò ñàìî â ÷àñîâåòå ìåæäó 06.00 è 23.30 ÷. Ïðåç îñòàíàëèòå ÷àñîâå íà äåíîíîùèåòî ñå äîïóñêàò ñàìî äîñòàâêè ïî äîìîâåòå.
Ìàãàçèíèòå çà õðàíèòåëíè ñòîêè è àïòåêèòå îðãàíèçèðàò ðàáîòàòà ñè, êàòî äîïóñêàò ëèöà íà è íàä 65-ãîäèøíà âúçðàñò â ñúîòâåòíèòå îáåêòè ñàìî â ÷àñîâåòå ìåæäó 8.00 è 10.00 ÷. Â ïîñî÷åíèòå ÷àñîâå íå ñå äîïóñêàò ëèöà ïîä 65-ãîäèøíà âúçðàñò.
Ìàëîëåòíèòå è íåïúëíîëåòíè ëèöà ìîãàò äà ïîñåùàâàò òúðãîâñêèòå öåíòðîâå, âêëþ÷èòåëíî òàêèâà òèï ÌÎË, ñàìî àêî ñà ïðèäðóæåíè îò òåõåí ðîäèòåë, ñúîòâåòíî íàñòîéíèê/ïîïå÷èòåë èëè îò äðóãî ïúëíîëåòíî ëèöå.
Ïðåóñòàíîâÿâà ñå ïðîâåæäàíåòî íà ïëàíîâ ïðèåì è ïëàíîâà îïåðàòèâíà äåéíîñò â ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ìåäèöèíñêà ïîìîù è êîìïëåêñíèòå îíêîëîãè÷íè öåíòðîâå, ñ èçêëþ÷åíèå íà äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ òðàíñïëàíòàöèÿ íà îðãàíè, òúêàíè è êëåòêè, äèàãíîñòèêàòà è ëå÷åíèåòî íà ïàöèåíòè ñ îíêîëîãè÷íè è îíêîõåìàòîëîãè÷íè çàáîëÿâàíèÿ, äåéíîñòèòå ïî àñèñòèðàíà ðåïðîäóêöèÿ è ðàæäàíèÿòà, íåçàâèñèìî îò ìåòîäà íà ðîäîðàçðåøåíèå, äåéíîñòèòå ïî ðåõàáèëèòàöèÿ, ïðîäúëæèòåëíî ëå÷åíèå è ïñèõèàòðè÷íà ïîìîù.
Â èçïúëíåíèå íà ò. 3 îò Çàïîâåä ¹ ÐÄ-01-439 îò 27.07.2020 ã. äèðåêòîðèòå íà ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ è ïðèëàãàò ìåðêè íà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù è êîìïëåêñíèòå îíêîëîãè÷íè öåíòðîâå íà òåðèòîðèÿòà íà ñúîòâåòíàòà îáëàñò, êàòî îïðåäåëÿò çàäúëæèòåëåí áðîé ëåãëà çà ëå÷åíèå íà ïàöèåíòè ñ îñíîâíà èëè ñ ïðèäðóæàâàùà èíôåêöèÿ ñúñ SARS-CoV-2 îò íå ïî-ìàëêî îò 20 % îò îáÿâåíèòå â ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà çäðàâíà èíñïåêöèÿ áðîé ëåãëà íà âñÿêî ëå÷åáíî çàâåäåíèå çà áîëíè÷íà ïîìîù è êîìïëåêñåí îíêîëîãè÷åí öåíòúð.
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ïðåäè 1 ÷. è 28 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïðèêëþ÷è ó÷àñòèåòî íà ôðåãàòà "Ñìåëè" â ó÷åíèåòî "MAVI BALINA 2020"
08:27 / 10.11.2020
Âúâ Âàðíà ñå ïîÿâè ïúðâàòà âåíäèíã ìàøèíà çà ëåêàðñòâà
10:41 / 10.11.2020
Êîðîíàâèðóñúò âçå 10 æåðòâè çà òðè äíè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà
15:28 / 09.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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