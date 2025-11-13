Сиярто: Възниква съюз от европейски политици, които се противопоставят на войната и в който България е ключов член
"Днес се срещнах с Румен Радев в София, за да затвърдим общите ни позиции", написа Сиярто в Х.
"Възстановяването на мира в Европа със средствата на дипломацията е първостепенна задача на ЕС и единствената възможност за устойчиво гарантиране на сигурността и стабилността на Стария континент", бе общата позиция по време на срещата. Обсъдена е била и необходимостта от системни действия на ЕС за укрепване на конкурентоспособността на Европа, както и на социалната и икономическата стабилност на съюза. Друга важна тема е била и срещата между премиера на Унгария Виктор Орбан и президента на САЩ Доналд Тръмп.
