ЗАРЕЖДАНЕ...
Скала е ударила такси във Велико Търново, пътят за Горна Оряховица остава затворен
©
От Областна дирекция на МВР - Велико Търново обобщиха, че в следствие на обилните валежи, паднали камъни е имало и по улица "Сан Стефано" в кв. "Чолаковци", както и в района на парк "Мини България". Скалните маси са почистени още през нощта.
Рано тази сутрин е започнало и обрушване на скали по пътя Велико Търново - Горна Оряховица през село Арбанаси. Директорът на Областно пътно управление Венцислав Ангелов поясни, че отсечката ще остане затворена, докато дейностите приключат. Очаква се това да се случи в следобедните часове.
Обстановката в областта е спокойна. Обилните валежи в последните два дни не са довели до сериозни произшествие по пътната мрежа. Актуална информация за пътната обстановка можете да следите на сайта на Агенция пътна инфраструктура.
Още по темата
/
Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10
Директорът на РДНСК-Бургас не каза резултата от проверката по единствения сигнал за строителството на "Елените"
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции, ешерихия коли и хепатит А. Личната хигиена е изключително важна!
08.10
Архитект: Има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани, включително и в София
08.10
Още от категорията
/
В България: Децата до 15 години са 900 хиляди, а възрастните хора над 65 години, са над 1,5 млн. души
08.10
Опасна красота: Масови проверки при маникюристките заради гел лаковете, ето какви са санкциите
08.10
Любомир Кючуков: Продължава да нараства влиянието на популистките и националистически формации в Европа
07.10
Д-р Ангелова за изложбата "Асимилация и съпротива на жените мюсюлманки": Никой не иска да рови рани, тези неща ги е имало
07.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.