Скален къс е ударил таксиметров автомобил във Велико Търново късно снощи. Инцидентът е станал в района под крепостта "Царевец", като при него за щастие няма пострадали, предаде кореспондент наОт Областна дирекция на МВР - Велико Търново обобщиха, че в следствие на обилните валежи, паднали камъни е имало и по улица "Сан Стефано" в кв. "Чолаковци", както и в района на парк "Мини България". Скалните маси са почистени още през нощта.Рано тази сутрин е започнало и обрушване на скали по пътя Велико Търново - Горна Оряховица през село Арбанаси. Директорът на Областно пътно управление Венцислав Ангелов поясни, че отсечката ще остане затворена, докато дейностите приключат. Очаква се това да се случи в следобедните часове.Обстановката в областта е спокойна. Обилните валежи в последните два дни не са довели до сериозни произшествие по пътната мрежа. Актуална информация за пътната обстановка можете да следите на сайта на Агенция пътна инфраструктура.