Скалите на пристанището в Приморско вече също разказват история. Портретът на 12-годишната Сияна, както и този на Кирил Маричков са последните увековечени изображения на художника Стойко Гагъмов, които от скоро красят скалите на пристанището в морския град.Авторът е известен с уникалните си рисунки върху гранит не само у нас, но и в чужбина, разказва NOVA. А у нас, картините му на открито са над 350. За него скалите на плажа в Приморско са живо платно за рисуване от вече 13 години. В галерията на открито има генерали, певци, светци, композитори, личности, които вече не са сред нас, но са оставили значима диря в нашата история.Скалите на пристанището в Приморско вече също разказват история. Портретът на 12-годишната Сияна, както и този на Кирил Маричков са последните увековечени изображения на художника Стойко Гагъмов, които от скоро красят скалите на пристанището в морския град.Авторът е известен с уникалните си рисунки върху гранит не само у нас, но и в чужбина. А у нас, картините му на открито са над 350. За него скалите на плажа в Приморско са живо платно за рисуване от вече 13 години. В галерията на открито има генерали, певци, светци, композитори, личности, които вече не са сред нас, но са оставили значима диря в нашата история.Сред многобройните лица от скалите са тези на Вазов, Ботев, Левски, Преподобна Стойна, Вълчан Войвода, Моцарт, Чайковски, дори последната нестинарка от село Българи баба Злата."Някои го правя за 4 часа, друг го правя за 5 часа. Има някои които имат по-малко анатомия и мога да го направя за 3 часа. Ама не е хубаво да се бърза. На един портрет не му ли направиш очите той вече не е той", каза Гагъмов.