"Как ще гласува 14-годишно дете без лична карта?" Това попита лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти във Варна, където упражни правото си на глас, предаде репортер на Varna24.bg.

Пред журналисти той обясни, че представител на комисията се е опитал да ограничи присъствието на 14-годишната му дъщеря по време на гласуването.

"Винаги, когато гласувам, тя е с мен и й показвам как се прави. Някаква представителка реши, че тя няма право да бъде там. Как ще гласува 14-годишно дете без лична карта? Това не мога да го разбера", коментира Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" каза още, че се наблюдава високата избирателна активност: "Не си спомням откога не съм виждал подобни опашки - може би от 15-20 години насам", подчерта той.