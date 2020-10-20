ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|"Ñêàíäàë" â "Øîóòî íà Íèêîëàîñ Öèòèðèäèñ" çàâúðøè ñ "áîé"!
Çðèòåëèòå ïðåä åêðàíèòå èçòðúïíàõà, ñëåä êàòî â ðåçóëòàò íà èðîíè÷íà çàáåëåæêà çà íåðåàëèçèðàíàòà ôóòáîëíà êàðèåðà íà Âàíÿ, îòïðàâåíà îò Íèêîëàîñ, äâàìàòà ñå ïîäêàðàõà íà øóòîâå è øàìàðè ïðåä î÷èòå íà âñè÷êè.
Îñâåí çðèòåëèòå, â øîê èçïàäíà è íåæíàòà ïîëâèíêà íà ôóòáîëèñòà Åâãåíèÿ Äæåôåðîâè÷, êîÿòî ãî ïðèäðóæàâàøå, íî íåïðèÿòíàòà ñèòóàöèÿ ÿ íàêàðà äà ñúæàëÿâà, ÷å å ïîïàäíàëà â "îê
Ìàêàð è äîñòà ðåàëèñòè÷íî èçèãðàí, áîÿò ñå îêàçà ïðåäâàðèòåëíî èíñöåíèðàíà çàêà÷êà ìåæäó äâàìàòà, êîÿòî çàâúðøè ñúñ ñìÿõ.
Åâãåíèÿ îáà÷å íå ìîæà äà ñå óñïîêîè äî êðàÿ íà ïðåäàâàíåòî, òúé êàòî òÿ î÷åâèäíî íå å áèëà ÷àñò îò ñöåíàðèÿ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 413
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/69 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 41 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 14 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñëàâè íà 54 ãîäèíè: 20 áîíà ïëàòèõ íà Äåñè Òåíåêåäæèåâà
11:32 / 19.10.2020
603 íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ, 13 âúâ Âàðíà
07:19 / 18.10.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS