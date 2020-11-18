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Ñêàíäàëåí ñëó÷àé ñúñ ñìúðò íà ïàöèåíòè ïðåä Covid îòäåëåíèå â Ïëîâäèâ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 22:13 / 18.11.2020Êîìåíòàðè (40)168
© ÁÍÒ
Ïîðåäåí ñêàíäàëåí ñëó÷àé â Ïëîâäèâ. Äâàìà ïàöèåíòè ïî÷èíàõà â ðàìêèòå íà íÿêîëêî ÷àñà â íîâîñôîðìèðàíîòî îòäåëåíèå çà COVID-19 â Êëèíèêàòà ïî àëåðãîëîãèÿ íà Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà "Ñâåòè Ãåîðãè" â Ïëîâäèâ, èíôîðìèðà ÁÍÒ.

Ñêàíäàëíî âèäåî ïîêàçâà êàê ïðåäè òîâà äâàìàòà ìúæå ÷àêàò çà íàñòàíÿâàíå ïðåä ñãðàäàòà, åäèíèÿò - íà êèñëîðîäíî äèøàíå, à äðóãèÿò - ëåãíàë íà ñòúëáèòå. Òå ñà ïðåíîñî÷åíè îò Èíôåêöèîçíàòà êëèíèêà, êúäåòî ñà ëåêóâàíè ïðåäèøíèòå äíè.

Äâàìàòà ïàöèåíòè ÷àêàò ïîâå÷å îò 40 ìèíóòè ïðåäè äà ñå ñâúðæàò ñ ìåäèöèíñêî ëèöå.

Plovdiv24.bg íàó÷è åêñêëóçèâíî, ÷å ðúêîâîäñòâîòî íà áîëíèöà ùå ðåàãèðà ìèãíîâåíî íà ñèòóàöèÿòà è îùå â áëèçêèòå ÷àñîâå âèíîâíèòå çà ñëó÷êàòà ñëóæèòåëè ùå áúäàò óâîëíåíè.

Ìúæúò ñåäíàë íà òðîòîàðà ïðåä îòäåëåíèåòî ïî àëåðãîëîãèÿ, ñ êèñëîðîäíà ìàñêà íà óñòàòà å Ãîñïîäèí Ãîñïîäèíîâ îò ñåëî Áðåñòíèê. Äî íåãî íà ñòúëáèòå å ïëîâäèâ÷àíèíúò Ëþá÷î Ëàëåâ. Äàòàòà å 16 íîåìâðè.

Íÿêîëêî ÷àñà ïî-êúñíî äâàìàòà èçäúõâàò â êëèíèêàòà, êîÿòî îò ñêîðî å òðàíñôîðìèðàíà â îòäåëåíèå çà äîëåêóâàíå íà ïàöèåíòè ñ COVID-19. Ïðåäè òîâà òå ñà ëåêóâàíè â Èíôåêöèîçíàòà êëèíèêà íà Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà.

Ðîäíèíèòå íà Ãîñïîäèíîâ îùå ñà â øîê.

Ñúïðóãúò ìè å èíâàëèä 100% ñ ÷óæäà ïîìîù, 6 èíôàðêòà, 7 ñòåíäà, ñ òðè áàéïàñà, ðàê íà áúáðåöèòå ïðåç äåí å íà õåìîäèàëèçà, ðàçêàçâà ñúïðóãàòà íà ïî÷èíàëèÿ.

Öÿëà ñåäìèöà 61-ãîäèøíèÿò ìúæ ïîääúðæà òåìïåðàòóðà íàä 37,4 ãðàäóñà. Ñúïðóãàòà ìó îïèòâà äà ãî çàâåäå â áîëíèöà, çà äà ãî ïðåãëåäàò, íî ïîëó÷àâà îòêàç îò íÿêîëêî ìåñòà. Íà 14 íîåìâðè òÿ óñïÿâà äà ãî òðàíñïîðòèðà äî ñïåøíèÿ öåíòúð â Êóêëåí, îòêúäåòî å íàñî÷åí êúì Èíôåêöèîçíà êëèíèêà â Ïëîâäèâ.

"Íèå ñåäÿõìå îêîëî äâà ÷àñà, ðåãèñòðèðàí å íà ðåãèñòðàòóðàòà, ìîÿò ìúæ âå÷å íÿìàøå ñèëè."

Ñëåä ïðåöåíêà íà ëåêàðèòå Ãîñïîäèí Ãîñïîäèíîâ å ïðåìåñòåí â íîâîîáðàçóâàíîòî îòäåëåíèå çà ïàöèåíòè ñ COVID-19 â äðóãàòà áàçà íà áîëíèöàòà.

Ãîñïîäèíîâ îñòàâà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà äî ïîíåäåëíèê, ïðåäâèäåí å çà õåìîäèàëèçà, êîÿòî òàêà èëè èíà÷å íå å íàïðàâåíà. Ïî íåÿñíè çà ñúïðóãàòà ìó ïðè÷èíè îòíîâî å âçåòî ðåøåíèå òîé äà áúäå òðàíñïîðòèðàí â îòäåëåíèåòî çà ïî-ëåêè ñëó÷àè.

"×àêàõìå ïîâå÷å îò 47 ìèíóòè, òúðñèõìå, âèêàõìå, íÿìàò íîñèëêè, íÿìàò èíâàëèäíè êîëè÷êè. Ñòèãíàõìå ìåæäó âòîðèÿ è òðåòèÿ åòàæ àç ãî âèæäàì, ÷å óìèðà êèñëîðîäúò ñâúðøè..."

Â ðàìêèòå íà ìèíóòè ñúñòîÿíèåòî íà ìúæà ñå âëîøàâà, à ìàëêî ïî-êúñíî óìèðà íà ðåàíèìàöèîííàòà ìàñà. Â èçâåñòèåòî çà ñìúðòòà ïèøå, ÷å ïðè÷èíàòà çà ñìúðòòà å ñúðäå÷åí àðåñò è ÷å å ñ ïîòâúðäåíà äèàãíîçà COVID-19, ôàêò , çà êîéòî ñúïðóãàòà ìó íå å áèëà óâåäîìåíà.

Äðóãèÿò ìúæ îò âèäåîòî -ïëîâäèâ÷àíèíúò Ëþá÷î Ëàëåâ, ñúùî èçäúõâà ÷àñîâå ñëåä Ãîñïîäèíîâ.

Äâåòå ñåìåéñòâà îáìèñëÿò çà çàâåäàò êîëåêòèâåí èñê ñðåùó Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà Ïëîâäèâ Äàíè Êàíàçèðåâà ñúùî ðàçïîðåäè ñïåøíà ïðîâåðêà íà ñëó÷àÿ. Ðåçóëòàòèòå ñå î÷àêâàò â ñëåäâàùèòå äíè.



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Àêî â òîçè ìîìåíò ìåäèöèòå ñà áèëè àíãàæèðàíè ñ äðóãè, òåæêî áîëíè, êàê äà ñå ñïðàâÿò! Óâîëíåíèÿòà íÿìà äà ïîìîãíàò.
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Óæàñíî ìðúñíî..â êîé âåê æèâååì.Ôèëì íà óæàñèòå..Ãîñïîäà ìèíèñòðè..íåùî äà êàæåòå..â òðåòèÿ ñâÿò ãî íÿìà òîâà.
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Ïúëåí õàîñ å â áîëíèöèòå. Õîðà, ïàçåòå ñå. Ñòèãíåòå ëè äî áîëíèöèòå, ñíèìàéòå ãè, òîâà ùå ãè ñòðåñíå è ùå ñå ïîãðèæàò çà âàñ. Âñè÷êè ñìå â òîçè àä! Ïàçåòå ñå è áúäåòå çäðàâè!
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Ñàìî â Áúëãàðèÿ è ñàìî òàì ìîæå äà òå ïðèåìàò íàñòàíÿò äà ñè îáëå÷åø ïèæàìàòà è äà òè êàæàò ÷å ñà îáúðêàëè ñïèñúêà è íå ñè òè à íÿêîé äðóã. È ñòàâà âúïðîñ çà æèâîòîñïàñÿâàùî îíêîëîãè÷íî ëå÷åíèå
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Òîâà å ñòðàøíî è ìíîãî òúæíî !!! È èìà ìíîãî âèíîâíè çà äà ñå ñòèãíå äî òóê !!!
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Âñè÷êî å ðåçóëòàò îò "àäåêâàòíèòå" ìåðêè è ëèïñàòà íà ïðîáëåìè â çäðàâåîïàçâàíåòî è áîëíèöèòå ñïîðåä Àíãåëîâ!×àêàéòå ïðîäúëæåíèå...ðŸ¤«
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,, Óïðàâèÿ'' íÿìà ìè âçåìè òè êóïè. Ãëåäàé âèäåà è íå ðúñè àêúë. Ïúê è ñå íàó÷è äà ïèøåø. Ìíîãî íàãëî ñúùåñòâî ñè.,, Äà íå î÷àêâàëè õîðàòà ìåäèöèòå äà ãè íîñåëè,,.. Àëîî
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Íàëè ïðåç ìàðò èìàøå ïîäãîòâåíè ïîëåâè áîëíèöè - òóê â Ïëîâäèâ â Êîëîäðóìà, çàùî íå ãè îáîðóäâàò ïî ïàê.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïîñâåùàâàò ìàùàáåí ôîðóì âúâ Âàðíà íà íîâèòå áèçíåñ ìîäåëè â òóðèçìà ïî âðåìå íà Covid-19
11:27 / 16.11.2020
Âàðíåíåö: Äúëãè îïàøêè ñå âèÿò â ñòóäà ïðåä ÊÀÒ-Âàðíà, à âúòðå ãèøåòà ñòîÿò ïðàçíè
16:26 / 16.11.2020
Òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà, ìèêðîáóñ å íà ïàð÷åòà, äâàìà ñà îòâåäåíè â áîëíèöà
17:19 / 16.11.2020
Îò Kaufland îáÿñíèõà êàêâî òî÷íî ñå å ñëó÷èëî ïðåä òåõíèÿ ìàãàçèí
09:07 / 16.11.2020
Ìèòíèöà Âàðíà ïðîäàâà íà òúðã õèëÿäè êîíôèñêóâàíè ñòîêè, ñðåä òÿõ è ïðåïàðèðàí ãóùåð
10:35 / 17.11.2020
Ïúòíàòà ðàìïà ìåæäó áóë. "Àòàíàñ Ìîñêîâ“ è ìàãèñòðàëà "Õåìóñ“ ùå å äúëãà 200 ìåòðà
15:01 / 17.11.2020
Èçïðàâÿò ïðåä ñúäà äðîãèðàíèÿ øîôüîð, ïîãóáèë êîëîåçäà÷ âúâ Âàðíà
11:18 / 17.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ñêàíäàëíî îò Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ: Áúëãàðñêèÿò åçèê íå ñúùåñòâóâà, íèå ãè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
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