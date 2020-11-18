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|Ñêàíäàëåí ñëó÷àé ñúñ ñìúðò íà ïàöèåíòè ïðåä Covid îòäåëåíèå â Ïëîâäèâ
Ñêàíäàëíî âèäåî ïîêàçâà êàê ïðåäè òîâà äâàìàòà ìúæå ÷àêàò çà íàñòàíÿâàíå ïðåä ñãðàäàòà, åäèíèÿò - íà êèñëîðîäíî äèøàíå, à äðóãèÿò - ëåãíàë íà ñòúëáèòå. Òå ñà ïðåíîñî÷åíè îò Èíôåêöèîçíàòà êëèíèêà, êúäåòî ñà ëåêóâàíè ïðåäèøíèòå äíè.
Äâàìàòà ïàöèåíòè ÷àêàò ïîâå÷å îò 40 ìèíóòè ïðåäè äà ñå ñâúðæàò ñ ìåäèöèíñêî ëèöå.
Plovdiv24.bg íàó÷è åêñêëóçèâíî, ÷å ðúêîâîäñòâîòî íà áîëíèöà ùå ðåàãèðà ìèãíîâåíî íà ñèòóàöèÿòà è îùå â áëèçêèòå ÷àñîâå âèíîâíèòå çà ñëó÷êàòà ñëóæèòåëè ùå áúäàò óâîëíåíè.
Ìúæúò ñåäíàë íà òðîòîàðà ïðåä îòäåëåíèåòî ïî àëåðãîëîãèÿ, ñ êèñëîðîäíà ìàñêà íà óñòàòà å Ãîñïîäèí Ãîñïîäèíîâ îò ñåëî Áðåñòíèê. Äî íåãî íà ñòúëáèòå å ïëîâäèâ÷àíèíúò Ëþá÷î Ëàëåâ. Äàòàòà å 16 íîåìâðè.
Íÿêîëêî ÷àñà ïî-êúñíî äâàìàòà èçäúõâàò â êëèíèêàòà, êîÿòî îò ñêîðî å òðàíñôîðìèðàíà â îòäåëåíèå çà äîëåêóâàíå íà ïàöèåíòè ñ COVID-19. Ïðåäè òîâà òå ñà ëåêóâàíè â Èíôåêöèîçíàòà êëèíèêà íà Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà.
Ðîäíèíèòå íà Ãîñïîäèíîâ îùå ñà â øîê.
Ñúïðóãúò ìè å èíâàëèä 100% ñ ÷óæäà ïîìîù, 6 èíôàðêòà, 7 ñòåíäà, ñ òðè áàéïàñà, ðàê íà áúáðåöèòå ïðåç äåí å íà õåìîäèàëèçà, ðàçêàçâà ñúïðóãàòà íà ïî÷èíàëèÿ.
Öÿëà ñåäìèöà 61-ãîäèøíèÿò ìúæ ïîääúðæà òåìïåðàòóðà íàä 37,4 ãðàäóñà. Ñúïðóãàòà ìó îïèòâà äà ãî çàâåäå â áîëíèöà, çà äà ãî ïðåãëåäàò, íî ïîëó÷àâà îòêàç îò íÿêîëêî ìåñòà. Íà 14 íîåìâðè òÿ óñïÿâà äà ãî òðàíñïîðòèðà äî ñïåøíèÿ öåíòúð â Êóêëåí, îòêúäåòî å íàñî÷åí êúì Èíôåêöèîçíà êëèíèêà â Ïëîâäèâ.
"Íèå ñåäÿõìå îêîëî äâà ÷àñà, ðåãèñòðèðàí å íà ðåãèñòðàòóðàòà, ìîÿò ìúæ âå÷å íÿìàøå ñèëè."
Ñëåä ïðåöåíêà íà ëåêàðèòå Ãîñïîäèí Ãîñïîäèíîâ å ïðåìåñòåí â íîâîîáðàçóâàíîòî îòäåëåíèå çà ïàöèåíòè ñ COVID-19 â äðóãàòà áàçà íà áîëíèöàòà.
Ãîñïîäèíîâ îñòàâà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà äî ïîíåäåëíèê, ïðåäâèäåí å çà õåìîäèàëèçà, êîÿòî òàêà èëè èíà÷å íå å íàïðàâåíà. Ïî íåÿñíè çà ñúïðóãàòà ìó ïðè÷èíè îòíîâî å âçåòî ðåøåíèå òîé äà áúäå òðàíñïîðòèðàí â îòäåëåíèåòî çà ïî-ëåêè ñëó÷àè.
"×àêàõìå ïîâå÷å îò 47 ìèíóòè, òúðñèõìå, âèêàõìå, íÿìàò íîñèëêè, íÿìàò èíâàëèäíè êîëè÷êè. Ñòèãíàõìå ìåæäó âòîðèÿ è òðåòèÿ åòàæ àç ãî âèæäàì, ÷å óìèðà êèñëîðîäúò ñâúðøè..."
Â ðàìêèòå íà ìèíóòè ñúñòîÿíèåòî íà ìúæà ñå âëîøàâà, à ìàëêî ïî-êúñíî óìèðà íà ðåàíèìàöèîííàòà ìàñà. Â èçâåñòèåòî çà ñìúðòòà ïèøå, ÷å ïðè÷èíàòà çà ñìúðòòà å ñúðäå÷åí àðåñò è ÷å å ñ ïîòâúðäåíà äèàãíîçà COVID-19, ôàêò , çà êîéòî ñúïðóãàòà ìó íå å áèëà óâåäîìåíà.
Äðóãèÿò ìúæ îò âèäåîòî -ïëîâäèâ÷àíèíúò Ëþá÷î Ëàëåâ, ñúùî èçäúõâà ÷àñîâå ñëåä Ãîñïîäèíîâ.
Äâåòå ñåìåéñòâà îáìèñëÿò çà çàâåäàò êîëåêòèâåí èñê ñðåùó Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.
Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà Ïëîâäèâ Äàíè Êàíàçèðåâà ñúùî ðàçïîðåäè ñïåøíà ïðîâåðêà íà ñëó÷àÿ. Ðåçóëòàòèòå ñå î÷àêâàò â ñëåäâàùèòå äíè.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Îò Kaufland îáÿñíèõà êàêâî òî÷íî ñå å ñëó÷èëî ïðåä òåõíèÿ ìàãàçèí
09:07 / 16.11.2020
Èçïðàâÿò ïðåä ñúäà äðîãèðàíèÿ øîôüîð, ïîãóáèë êîëîåçäà÷ âúâ Âàðíà
11:18 / 17.11.2020
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Àáîíàìåíò
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