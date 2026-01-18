Ръст на размера на наемите у нас отчитат от Националното сдружение за недвижими имоти, паралелно с ръста на цените за покупка на жилище. Скокът за 2025-та година в столицата е около 20%, а в Бургас и във Варна - между 10 и 15 на сто.Така среден месечен наем за двустайно жилище в София е около 600 евро. А средно 450 евро струва да наемеш такъв апартамент в Пловдив. Във Варна и Бургас цените са много сходни - между 400 и 500 евро.Клио Алексиева търси да купи апартамент с цел инвестиция, тъй като очаква, че България ще продължи да се доближава до европейските нива – включително и при цените на жилищата."Всъщност досега бях за кратко време под наем и реших, че в крайна сметка е крайно време да се обърнат нещата. Съответно да поживея малко аз в апартамент, който е собствен, мой, и занапред в бъдещето да мога да го отдавам под наем", коментира тя.Брокерите отчитат и 7% ръст на търсенето на жилища под наем през миналата година."Ако говорим по-специфично за София това са районите в близост до университети, градски транспорт. "Студентски град" и "Център" са доста търсени райони. Мисля, че това искат хората и това търсят. Опитът на страни като Хърватия, които се присъединиха към еврото през 2023 година, и по-големият скок на цените бяха преди влизане в еврозоната", коментира пред bTV Христина Кузева, брокер.Представителите на имотния бранш прогнозират по-умерено покачване на наемните цените за тази година."Не очаквам стъпаловидни скокове на наеми. Сега в началото на годината обикновено има някаква преиндексация, но тя е свързана и с инфлацията от предната година, свързана е и с това че се преподписват договорите за вече наетите апартаменти. Според мен изконсумирахме новината за скачането на цените от влизането на еврото предварително - през 2024 г. и 2025 г., така че не очаквам рязък скок на наемните цени", посочва Иван Семков - заместник-председател на Национално сдружение недвижими имоти.Според специалисти е възможен ръст с около 5%.