Скоро ще спрем да плащаме за парно незаконните такси за сградна инсталация
©
Това стана ясно на среща на заместник-министъра на енергетиката Красимир Ненов с представители на топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение, по време на която бяха коментирани основни компоненти, които следва да бъдат заложени при въвеждането на новата формула. Срещата се проведе като резултат от заявения ангажимент на министър Трайков за бързо и ефективно решаване на забавения казус с липсата на действащ норматив за изчисляване на сградната инсталация.
От Министерството на енергетиката припомнят, че със свое решение от 23 октомври 2025 г. Съдът на ЕС даде тълкуване как да се прилагат разпоредби на директивата за енергийна ефективност във връзка с определянето на енергията, отдадена от сградната инсталация. В мотивите към съдебното решение е посочено, че математическата формула, с която се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, следва да се основава на обективни данни и да отчита специфичните характеристики на конкретната сграда.
Още по темата
/
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
06.03
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
14.09
Шефът на КЕВР: Действително за мрежата мигрирането към ел. енергия ще е предизвикателство, но днешните климатици консумират по-малко
08.04
КЕВР дава три дни на "Топлофикация-София" да каже кога ще връща парите от намаленото ДДС от 20 на 9%
16.09
Още от категорията
/
Мая Манолова: Хората нямат избор - или си плащат двойните сметки, или ще се осветляват на свещи
14:30
Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
12:35
Международен анализатор: Целта на операцията срещу Иран е ликвидирането на ядрената му програма, а не смяна на режима
10.03
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
Инвеститор: Не вкарвайте 250 000 евро собствени пари в имот, по-добрият ход е правилното финансиране
10.03
Служебният премиер Гюров: Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.