В най-кратки срокове предстои публикуването за обществено обсъждане на проектонаредба за допълнение на наредбата за топлоснабдяването. Целта е да не бъде допуснат правен вакуум при отчитане на потреблението за отминаващия отоплителен сезон, след като старата формула за сградна инсталация бе отменена от съда и в момента фактурите на клиентите на топлофикационните дружества се издават с прогнозно потребление.Това стана ясно на среща на заместник-министъра на енергетиката Красимир Ненов с представители на топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение, по време на която бяха коментирани основни компоненти, които следва да бъдат заложени при въвеждането на новата формула. Срещата се проведе като резултат от заявения ангажимент на министър Трайков за бързо и ефективно решаване на забавения казус с липсата на действащ норматив за изчисляване на сградната инсталация.От Министерството на енергетиката припомнят, че със свое решение от 23 октомври 2025 г. Съдът на ЕС даде тълкуване как да се прилагат разпоредби на директивата за енергийна ефективност във връзка с определянето на енергията, отдадена от сградната инсталация. В мотивите към съдебното решение е посочено, че математическата формула, с която се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, следва да се основава на обективни данни и да отчита специфичните характеристики на конкретната сграда.