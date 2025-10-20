ЗАРЕЖДАНЕ...
Скоро ще стане ясно сериозна ли е демографската криза у нас
По време на събитието "Демография на пазара на труда – как да подредим Кубчето на Рубик?“ ще бъдат представени актуални данни на НСИ за демографските тенденции в България. Ще се обсъдят и решения за справяне със застаряването на работната сила, недостига на млади специалисти и необходимостта от привличане на българите от чужбина като ценен човешки ресурс.
Акцент в дискусията "Социално включване в крак с времето“ ще бъдат демографските предизвикателства през призмата на уязвимите групи и ролята на социалното предприемачество като инструмент за професионална реализация и интеграция.
За младите участници е подготвен интерактивният формат "В мрежата на поколенията“. Третото събитие включва два дискусионни панела и уъркшоп, посветени на техните очаквания към работодателите, значението на менторството и сътрудничеството между поколенията в организационната среда.
