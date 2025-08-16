Един от редакторите наДоминик Уагхорн се намира в Киев и е следил украинската реакция на пристигането на руския президент на американска земя. Украинците са бесни заради посрещането с червения килим, организирано от екипа на Тръмп.Той съобщава, че тази снимка на американски войници на колене, разгъващи червения килим пред стъпалата на самолета на Путин, става много популярна.Уагхорн продължава: "Социалните медии са изпълнени с ярост, гняв и отвращение от това, което виждат.“"Има различни начини да се приветства световен лидер на подобно събитие и Доналд Тръмп положи всички усилия, за да окаже грандиозно посрещане на Путин, което е заседнало в гърлото на украинците.“Един украинец му разказал за пристигането на Путин: "Той окупира територии, разрушава цели градове, убива, изнасилва, ограбва, отвлича, измъчва и в резултат на това получава посрещане с червен килим.“