Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
По думите му поведението на пътя е личен избор на водача, а от самите изпити не се виждат признаци на склонност към високи скорости.
"В момента се извършват проверки. Когато излязат резултатите, ще ги обявим. Конкретно автошколата на Виктор се проверява от петък. Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача“, обясни изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация“ Слав Монов.
Той апелира към всички млади шофьори да карат разумно, така както ги учат в школите – да спазват правилата и ограниченията на скоростта. Монов коментира и дали от записите може да се направи извод, че Виктор има склонност към високи скорости.
"От записа на изпита не се виждат такива склонности. Управлява автомобила с разумна скорост“, каза Слав Монов.
Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, обясни още той.
Слав Монов обясни и как се осъществява контрол върху школите и кандидатите, които се явяват за придобиване на шофьорска книжка.
"Контролът се осъществява чрез видеонаблюдение, както на практическия изпит, така и на теоретичния. Има изградено звено мониторинг в агенцията, която в реално време наблюдава как протичат изпитите на теория и на практика. Също така и в 27-те областни отдела на агенцията се осъществява контрол - над 10% от провежданите изпити в реално време, а след това и на запис.
Също така при подадени сигнали и жалби, от страна на граждани и обучаващи, се правят конкретни проверки на учебните центрове или на конкретен изпит се проверява чрез всички записи, които се правят. Така че контролът е доста сериозен върху провеждането на изпитите, както на теория, така и на практика“, обясни Слав Монов.
Той обясни, че тази година са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките на школите са 1000 и актовете са около 488. Посочи и за какво са те:
"От най-различно естество - за неспазване на правила, методики, времена. Те са описани подробно“, обясни той.
