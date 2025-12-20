Слави Трифонов коментира в социалната мрежа казуса с водещата на bTV Мария Цънцарова.
"Има нещо, което не ми е ясно, и сега ще се опитам да си го изясня. bTV е частна фирма и независимо дали е чешка, българска или занзибарска, тя работи по смисъла на българските закони. А доколкото си спомням, българската Конституция абсолютно защитава частното предприемачество, свободната инициатива и пазарната икономика", написа той в пост във Фейсбук късно тази вечер.
"Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, bTV може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България. Тоест, този конфликт е ясен. На bTV не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска", отбелязва Трифонов в публикацията си.
За да не се правят вредни алюзии, ще припомня, че аз не съм бил служител на bTV като Цънцарова, а техен равноправен партньор, но да се върнем на конкретния случай, допълва той.
"Всичко в тази история е ясно, само не ми е ясно защо отдолу ПП–ДБ протестират. Извинете - протестира неправителствена организация, но всъщност протестът е инспириран от протестър номер едно в държавата - ПП–ДБ", пише още лидерът а ИТН.
"Тоест, тъй като аз също съм частен предприемач, ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли? Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща. Първото е основен български закон и той гласи: "Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев. И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там.
Разбира се, че го знам от опит", отбелязва още той в поста си в социалната мрежа, който е подписан със "Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, защото сам съм се назначил и никой не може да ме уволни".
Приппомняме, че в петък вечерта своебразен протест се събра пред сградата на bTV в знак на съпричастност с водещите на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Протестът е организиран от Асоциацията на европейските журналисти в България (АЕЖ-България).
В своя позиция от bTV посочиха, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев не са освободени, са твърденията за това са неверни и не отговарят на истината. bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика, отбелязват от телевизията.
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?
©
Още по темата
Още от категорията
/
Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нарушение - ще влезем в свръхдефицит!
19.12
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
19.12
Д-р Миндов: Профилактиката на остеопорозата трябва да започне още по време на бременността на майката
17.12
СЗО предупреди за нов щам на грипа. Очаква се пикът да бъде до края на декември – началото на януари
17.12
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
15.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и комуникация, а стреса от социалните мрежи го няма
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на ...
20:57 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за ...
20:06 / 19.12.2025
Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нару...
19:23 / 19.12.2025
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличе...
19:06 / 19.12.2025
Обявиха конкурси за ръководства на още две болници
18:41 / 19.12.2025
Без уикенд винетка! Закръглянето в евро било сгрешено
18:00 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.