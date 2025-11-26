Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Две дами от Министерството на здравеопазването, направили опит да излязат от сградата на Парламента, са били нападнати. Това съобщи във своя Фейсбук профил Слави Трифонов.

"Дами, уважавани професионалисти, достойни, от администрацията на Министерството на здравеопазването. При излизане от Парламента Васил Пандов, който е депутат от ППДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва с пръст и някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени, които на всичкото отгоре нямат абсолютно нищо общо с цялата тая унизителна тъпотия", пише Трифонов.

"Докато пиша тези думи, двете жени са в една полицейска камионетка и още не могат да се приберат по къщите си при своите близки, които вероятно са паникьосани", добавя той.

"Ако според депутата Пандов от ППДБ, е нормално, значи утре аз мога да го посоча и той да получи същото, което днес са направили на горките жени. Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ППДБ всичко им е позволено", казва още Трифонов.