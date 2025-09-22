ЗАРЕЖДАНЕ...
Слави Трифонов: Не знам дали българите осъзнават това
©
"Уважаеми сънародници, честит празник! Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни", пише лидерът на ИТН във Фейсбук.
"България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта. Честит 22 септември! Честит празник на независимостта!", допълва той.
Още по темата
/
И довечера ще станем свидетели на магическия спектакъл "Царевец – Звук и светлина" – има го вече 40 години
11:18
Илияна Йотова: И днес можем да се обединим около кауза – каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България
11:05
Още от категорията
/
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Преминете към по-червени меса и яжте зелени банани!
09:07
Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януари, когато встъпи правителството
21.09
Техник за инспекциите на асансьорите: Правят се на принципа – асансьорът върви ли? Върви. Слагаме печата и продължаваме нататък
21.09
Празник е!
21.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.